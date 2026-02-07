LIVE Snowboard Big Air Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Matteoli cade nella prima run!

La prima giornata di competizioni di Big Air alle Olimpiadi 2026 si anima con colpi di scena e cadute. Matteoli, al debutto, cade già nella prima run, lasciando il pubblico senza parole. Martin, invece, si risolleva dall’errore e chiude con un ottimo back side 1800, conquistando 79 punti. La gara continua tra sorprese e emozioni forti, con gli atleti pronti a dare il massimo per salire sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58 Martin stavolta chiude il back side 1800! Rimedia all’errore della prima run e porta a casa 79.50 punti. Il giovane statunitense gareggia con un braccio rotto, già essere in gara per lui è una vittoria! 19.56 Gran salto di Kimata! Back side switch 1980 chiuso alla perfezione! Per lui 85.25 che, sommati agli oltre 86 del primo salto, lo portano in testa! 19.54 Menzies compie un 1800 back side che gli portano in cassa 79.50 punti. 19.52 Comincia subito la seconda run. Guseli ottiene 86 punti con un back side 1980! 19.50 Si è chiusa così la prima run! L’azzurro ha provato il trick con cui aveva aperto le qualifiche e che gli aveva regalato un punteggio ben oltre i 90 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina i primi atleti hanno iniziato le qualificazioni del big air alle Olimpiadi di Pechino.

Questa mattina si svolge la finale olimpica di Big Air a Livigno, con Ian Matteoli che sfida la forte squadra giapponese.

