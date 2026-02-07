LIVE Snowboard Big Air Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Ian Matteoli sfida la corazzata giapponese

Questa mattina si svolge la finale olimpica di Big Air a Livigno, con Ian Matteoli che sfida la forte squadra giapponese. L’italiano si presenta con buone sensazioni dopo le qualifiche e punta a salire sul podio, in un evento che tiene tutti con il fiato sospeso. La competizione è molto aperta e l’atmosfera è già calda tra gli appassionati.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della finale olimpica del Big Air di snowboard maschile! Nello Snow Park di Livigno l'unico italiano in gara Ian Matteoli cercherà di confermare le sensazioni più che positive delle qualifiche andando a caccia di un podio. Lo snowboarder azzurro ha agguantato l'accesso alla finale con il secondo miglior punteggio! Dopo una prima run eccezionale che gli è valsa 93.75 punti (miglior salto di tutta la giornata), Matteoli non ha rischiato altri salti di estrema difficoltà. La somma della prima e della terza run da 80.

