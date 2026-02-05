LIVE Snowboard Olimpiadi big air in DIRETTA | Matteoli il migliore nella prima manche tanti atleti spalle al muro

Questa mattina i primi atleti hanno iniziato le qualificazioni del big air alle Olimpiadi di Pechino. Matteoli ha aperto bene la gara, mettendo in mostra un buon stile nella prima manche. Menzies invece ha impressionato con un backside 1800 melon spettacolare, chiudendo il trick in aria e ottenendo un punteggio di 86. Tanti altri atleti si sono trovati in difficoltà, con alcune spalle al muro già dopo le prime run. La competizione si fa interessante e il pubblico aspetta con entusiasmo le prossime manche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.32 Splendido backside 1800 melon di Menzies che ha chiuso il trick in aria ed ottiene 86.25 punti. Prima posizione per il neozelandese con 164.00 punti. Ora è il momento di Ryoma Kimata. 20.30 Switch backside 1800 per Kimura che ottiene 79.75 punti in questa seconda manche e balza in testa con un totale di 161.50. Tocca ora a Dane Menzies. 20.28 Iniziata la seconda manche con Jake Canter che ottiene 71.25 per un totale di 160.25. Punteggio molto interessante ai fini della qualificazione. 20.26 Questa la classifica della prima manche: 1. Ian Matteoli ITA 93.

