LIVE Slittino singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | tra poco la seconda manche Fischnaller primo a partire

Questa sera si svolge la seconda manche dello slittino ai Giochi Olimpici. Fischnaller parte con un pettorale più basso rispetto a Langenhan e punta a migliorare il risultato ottenuto nella prima run. Gli appassionati sono incollati al live, aspettando aggiornamenti e sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.12 Questa volta è Fischnaller che avrà un pettorale più basso rispetto a Langenhan. Vedremo se conterà qualcosa. 18.10 La startlist della seconda manche: 1 Dominik Fischnaller – Italia 2 Jonathan Gustafson – Stati Uniti d'America 3 Leon Felderer – Italia 4 Timon Grancagnolo – Germania 5 Wolfgang Kindl – Austria 6 Andriy Mandziy – Ucraina 7 Nico Gleirscher – Austria 8 Jonas Mueller – Austria 9 Gints Berzins – Lettonia 10 Kristers Aparjods – Lettonia 11 Felix Loch – Germania 12 Max Langenhan – Germania 13 Jozef Ninis – Slovacchia 14 Alex Gufler – Italia 15 Mateusz Sochowicz – Polonia 16 Pavel Repilov – AIN 17 Matthew Greiner – Stati Uniti d'America 18 Seiya Kobayashi – Giappone 19 Svante Kohala – Svezia 20 Anton Dukach – Ucraina 21 Eduard-Mihai Craciun – Romania 22 Alexander Ferlazzo – Australia 23 Ondrej Hyman – Repubblica Ceca 24 Valentin Cretu – Romania 25 Zhenyu Bao – Cina 17.

