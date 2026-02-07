LIVE Slittino singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | Fischnaller terzo anche Felderer da medaglia Tra poco la seconda manche

Alle Olimpiadi di slittino, il clima si surriscalda. Fischnaller si posiziona terzo, mentre Felderer è in corsa per una medaglia. La seconda manche sta per cominciare alle 18.00, e i due italiani cercano di conquistare un risultato importante. La tensione sale, e i telespettatori sono incollati al divano in attesa di vedere chi salirà sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 La seconda manche inizierà alle 18.00. 17.49 Siamo in piena corsa per una medaglia. Per l'oro è dura, ma non si sa mai. Su quattro manche serve grande costanza. 17.47 Terminata la prima manche, questa la classifica: 1 Max Langenhan – Germania – 52.924 (TR) +0.000 2 Jonas Mueller – Austria – 52.959 +0.035 3 Dominik Fischnaller – Italia – 53.085 +0.161 4 Kristers Aparjods – Lettonia – 53.221 +0.297 5 Leon Felderer – Italia – 53.224 +0.300 6 Nico Gleirscher – Austria – 53.273 +0.349 7 Wolfgang Kindl – Austria – 53.385 +0.461 8 Timon Grancagnolo – Germania – 53.

