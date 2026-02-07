Questa sera alle Olimpiadi di Pechino, si accendono i riflettori sullo slittino maschile. Tra pochi minuti parte la prima manche con Fischnaller e Felderer, i due italiani in gara. I favoriti sono i tedeschi Max Langenhan e Felix Loch, che partiranno tra i primi. Seguiamo in diretta le fasi di questa gara, che promette emozioni fin dai primi colpi di pedale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 I grandi favoriti saranno i primi due a partire: i tedeschi Max Langenhan e Felix Loch. 16.51 Il tempo delle prove è finito. Ora vedremo quale sarà il vero potenziale degli atleti e, soprattutto, se Dominik Fischnaller sarà in grado di giocarsi una medaglia. 16.48 I pettorali di partenza della prima manche: 1 Max Langenhan – Germania 2 Felix Loch – Germania 3 Kristers Aparjods – Lettonia 4 Gints Berzins – Lettonia 5 Jonas Mueller – Austria 6 Nico Gleirscher – Austria 7 Andriy Mandziy – Ucraina 8 Wolfgang Kindl – Austria 9 Timon Grancagnolo – Germania 10 Leon Felderer – Italia 11 Jonathan Gustafson – Stati Uniti d'America 12 Dominik Fischnaller – Italia 13 Valentin Cretu – Romania 14 Ondrej Hyman – Repubblica Ceca 15 Alexander Ferlazzo – Australia 16 Eduard-Mihai Craciun – Romania 17 Anton Dukach – Ucraina 18 Svante Kohala – Svezia 19 Seiya Kobayashi – Giappone 20 Matthew Greiner – Stati Uniti d'America 21 Pavel Repilov – AIN 22 Mateusz Sochowicz – Polonia 23 Alex Gufler – Italia 24 Jozef Ninis – Slovacchia 25 Zhenyu Bao – Cina

© Oasport.it - LIVE Slittino, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco la prima manche con Fischnaller e Felderer

Questa sera le prove di slittino singolo maschile a Milano sono partite con Mueller che ha fatto segnare il miglior tempo nella prima manche.

Questa mattina le prove di slittino maschile alle Olimpiadi sono riprese con la sesta manche in corso.

