LIVE Slittino singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | tra poco la prima manche con Fischnaller e Felderer
Questa sera alle Olimpiadi di Pechino, si accendono i riflettori sullo slittino maschile. Tra pochi minuti parte la prima manche con Fischnaller e Felderer, i due italiani in gara. I favoriti sono i tedeschi Max Langenhan e Felix Loch, che partiranno tra i primi. Seguiamo in diretta le fasi di questa gara, che promette emozioni fin dai primi colpi di pedale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 I grandi favoriti saranno i primi due a partire: i tedeschi Max Langenhan e Felix Loch. 16.51 Il tempo delle prove è finito. Ora vedremo quale sarà il vero potenziale degli atleti e, soprattutto, se Dominik Fischnaller sarà in grado di giocarsi una medaglia. 16.48 I pettorali di partenza della prima manche: 1 Max Langenhan – Germania 2 Felix Loch – Germania 3 Kristers Aparjods – Lettonia 4 Gints Berzins – Lettonia 5 Jonas Mueller – Austria 6 Nico Gleirscher – Austria 7 Andriy Mandziy – Ucraina 8 Wolfgang Kindl – Austria 9 Timon Grancagnolo – Germania 10 Leon Felderer – Italia 11 Jonathan Gustafson – Stati Uniti d’America 12 Dominik Fischnaller – Italia 13 Valentin Cretu – Romania 14 Ondrej Hyman – Repubblica Ceca 15 Alexander Ferlazzo – Australia 16 Eduard-Mihai Craciun – Romania 17 Anton Dukach – Ucraina 18 Svante Kohala – Svezia 19 Seiya Kobayashi – Giappone 20 Matthew Greiner – Stati Uniti d’America 21 Pavel Repilov – AIN 22 Mateusz Sochowicz – Polonia 23 Alex Gufler – Italia 24 Jozef Ninis – Slovacchia 25 Zhenyu Bao – Cina 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Slittino Olimpiadi
LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Mueller il più veloce nella prima manche, vicini Fischnaller e Felderer
Questa sera le prove di slittino singolo maschile a Milano sono partite con Mueller che ha fatto segnare il miglior tempo nella prima manche.
LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la sesta manche, Fischnaller e Felderer cercano risposte
Questa mattina le prove di slittino maschile alle Olimpiadi sono riprese con la sesta manche in corso.
Ultime notizie su Slittino Olimpiadi
Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Langenhan domina l’ultima manche, Fischnaller e Felderer non centrano il podio; LIVE Slittino, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Fischnaller sfida austriaci e tedeschi nelle prime due manche; LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Felderer e Fischnaller in vetta nella quarta manche, in crescita Gufler; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Bota fa subito un tempone, ottime sensazioni dalle azzurre.
LIVE Slittino, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Fischnaller sfida austriaci e tedeschi nelle prime due mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle prime due manche del singolo maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta ... oasport.it
Slittino, singolo maschile: orari tv e streaming dell'8 febbraioDomani, domenica 8 febbraio, si assegneranno le prime medaglie nello slittino su pista artificiale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In programma la terza e la quarta manche del singolo maschile ... it.blastingnews.com
LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: a breve scatta la terza prova - x.com
Slittino Milano Cortina 2026: Kindl e Langenhan brillano nelle prove https://www.calciomagazine.net/slittino-milano-cortina-2026-prove-singolo-maschile-kindl-langenhan-239732.html facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.