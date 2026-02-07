LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | prosegue lo studio per Hofer e Robatscher

Questa mattina, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si sono svolte le prove del singolo femminile di slittino. Hofer e Robatscher continuano a studiare le loro run, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi in diretta. La competizione entra nel vivo con le prove ufficiali, e il pubblico aspetta di scoprire chi riuscirà a salire sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e quarta prova del singolo femminile valevoli per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo le prime due sessioni disputate nella giornata di ieri, le slittiniste torneranno in azione a partire dalle ore 13.30. Si entra, dunque, ufficialmente nel vivo di questa importante gara che potrebbe regalare un risultato importante per i nostri colori. Quale sarà il programma della giornata? Le protagoniste dello slittino singolo saranno in scena sul tracciato di Cortina intitolato ad Eugenio Monti a partire dalle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: prosegue lo studio per Hofer e Robatscher Approfondimenti su Milano Cortina2026 LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Robatscher al comando! Questa mattina le prove di slittino delle Olimpiadi sono cominciate con il singolo femminile. LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Robatscher soprende nella prima discesa! Questa mattina a Pechino, Robatscher ha fatto subito parlare di sé nella prima discesa delle prove singolo femminile di slittino. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Langenhan domina l’ultima manche, Fischnaller e Felderer non centrano il podio; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Bota fa subito un tempone, ottime sensazioni dalle azzurre; LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Felderer e Fischnaller in vetta nella quarta manche, in crescita Gufler; LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fischnaller svetta nella seconda manche, bene Felderer. LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Langenhan domina l’ultima manche, Fischnaller e Felderer non centrano il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Può terminare qui la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport sulle ultime manche di prova dello ... oasport.it LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Felderer e Fischnaller in vetta nella quarta manche, in crescita GuflerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL SINGOLO FEMMINILE DI SLITTINO DALLE 17.00 16.18 Può terminare qui questa cronaca ... oasport.it Slittino Milano Cortina 2026: Kindl e Langenhan brillano nelle prove https://www.calciomagazine.net/slittino-milano-cortina-2026-prove-singolo-maschile-kindl-langenhan-239732.html facebook LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: in pista l’outsider Verena Hofer - x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.