LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Robatscher soprende nella prima discesa!

Questa mattina a Pechino, Robatscher ha fatto subito parlare di sé nella prima discesa delle prove singolo femminile di slittino. La giovane atleta italiana ha sorpreso tutti, facendo segnare un tempo che potrebbe cambiare le carte in tavola. Intanto, alle 14, si apre anche la sessione dedicata al singolo maschile. Seguiamo passo dopo passo le evoluzioni di questa giornata di qualifiche olimpiche.

17.59 Dorothea Schwartz ferma il cronometro a 54.336, facendo segnare un tempo nettamente più alto rispetto al suo crono nella prima prova. 17.58 COMINCIA LA SECONDA PROVA 17.57 Austria e Germania si confermano le squadre da battere, ma le due azzurre (che hanno dalla loro anche una conoscenza maggiore della pista) sembrano in gran forma e pronte a sorprendere tutti! 17.55 Ecco la top ten della prima prova: 1 ITA ROBATSCHER Sandra 53.553 2 GER BERREITER Anna 53.616 +0.063 3 GER FRAEBEL Merle Malou 53.

