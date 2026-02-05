LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Robatscher al comando!

Questa mattina le prove di slittino delle Olimpiadi sono cominciate con il singolo femminile. Robatscher ha fatto segnare il miglior tempo e si trova al momento al comando. La gara delle prove si svolge sotto gli occhi degli spettatori e dei tecnici, mentre le atlete si preparano per le competizioni ufficiali. Alle 14, invece, toccherà alle prove del singolo maschile, con l’attenzione puntata sugli sviluppi delle qualificazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO DALLE 14.30 17.51 Fra pochi minuti prenderà il via anche la seconda discesa di giornata. 17.47 Buona anche la prova dell'italiana più accreditata per giocarsi un posto sul podio. Hofer è partita molto bene, salvo poi rallentare nella parte finale di gara. Per lei comunque un onesto settimo posto, anche se oggi più delle posizioni in classifica sono le sensazioni delle atlete ad essere importanti. 17.44 Termina qui la prima prova di slittino singolo femminile! Buonissime le prestazioni delle azzurre! Soprattutto Robatscher è stata autrice di una discesa con pochissime sbavature, che l'ha portata sorprendentemente in testa alla classifica!

