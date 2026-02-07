LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | le azzurre non brillano nella quarta prova Domina Julia Taubitz

Questa mattina le azzurre del singolo femminile di slittino hanno affrontato la quarta prova alle Olimpiadi, ma non sono riuscite a mettere a segno prestazioni convincenti. Julia Taubitz ha dominato la gara, consolidando il suo vantaggio. La gara continua e gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PRIME DUE MANCHE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO DALLE 17.00 15.15 Si chiude qui la giornata per quanto riguarda le prove del singolo femminile. Grazie per la cortese attenzione, vi rimandiamo alle ore 17.00 per le prime due manche del singolo maschile. Gli azzurri vanno a caccia delle medaglie! 15.13 Prova meno brillante per le azzurre che chiudono con l'ottava posizione di Verena Hofer a 388 millesimi, 20a Sandra Robatscher a 1.075. 15.11 La quarta prova del singolo femminile si chiude con Julia Taubitz di nuovo in vetta con il tempo di 53.

