LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la quarta prova le azzurre vogliono confermarsi

Questa mattina si sono aperte le prove singolo femminile di slittino alle Olimpiadi. Le atlete italiane sono scese in pista per la quarta prova e puntano a migliorare i loro tempi. La tensione è alta, e le azzurre cercano di confermarsi dopo le buone prestazioni delle giornate precedenti. Intanto, alle 17, si svolgeranno anche le prime due manches del singolo maschile, che attireranno molta attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PRIME DUE MANCHE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO DALLE 17.00 14.31 L'ucraina Yulianna Tunytska chiude la sua ultima prova di oggi con il tempo di 53.988 ed è prima con 9 millesimi su Smaha. Più veloce del 54.002 della terza prova. 14.29 L'ucraina Olena Smaha mette a segno un 53.997 e si porta al comando con 583 millesimi su Ravenna. 14.28 L'argentina Veronica Maria Ravenna fa segnare un 54.588, decisamente più veloce del 55.554 della terza manche. 14.27 PARTE LA QUARTA PROVA! 14.16 Va in archivio, quindi, la terza prova del singolo femminile.

