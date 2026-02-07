LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | nella quarta prova le italiane non spingono al massimo

Le italiane del singolo femminile non sono riuscite a spingere al massimo nella quarta prova delle Olimpiadi. Durante la gara, hanno fatto fatica a migliorarsi, mentre le altre nazioni avanzano con maggiore convinzione. La lotta per le medaglie si fa più serrata e i risultati di oggi potrebbero cambiare gli equilibri in vista delle ultime manche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PRIME DUE MANCHE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO DALLE 17.00 15.01 La svizzera Natalie Maag fa segnare un 54.112 che la mette in 14a posizione a 704 millesimi da Taubitz. 15.00 La tedesca Anna Berreiter chiude la sua quarta prova con il tempo di 53.810 ed è quarta a 202 millesimi da Taubitz. 14.59 La tedesca Merle Fraebel non va oltre la 19a posizione in 55.032 a 1.624 dalla connazionale. 14.57 La tedesca Julia Taubitz chiude in 53.408 e vola in prima posizione con 46 millesimi su Aparjode. Nella terza prova aveva stampato un ottimo 53.

