LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | italiane ancora vicine alla vetta anche nella terza prova a breve la quarta

Le italiane continuano a tenere alta la bandiera nel singolo femminile di slittino alle Olimpiadi. Anche nella terza prova, le atlete italiane sono rimaste vicine alle prime posizioni, mantenendo aperta la possibilità di una buona performance finale. A breve, si svolgerà la quarta manche, e gli occhi sono puntati sulle loro scelte e sui risultati in tempo reale. Intanto, la diretta continua a seguire anche il singolo maschile, con aggiornamenti sulle prime due manches.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PRIME DUE MANCHE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO DALLE 17.00 14.11 L'ultima delle partenti, l'austriaca Lisa Schulte, chiude con il nono tempo a 265 millesimi da Taubitz. 14.10 L'austriaca Hannah Prock si mette in terza posizione in 53.313 a 45 millesimi da Taubitz. Hofer e Robatscher ora sono in quarta e quinta posizione. 14.08 L'austriaca Dorothea Schwarz delude e si ferma in 15a posizione in 53.845 a 591 millesimi da Taubitz. 14.06 La polacca Klaudia Domaradzka chiude con un tempo alto, in 54.819 ed è solamente 20° a 1.551.

