LIVE SF – Goggia Tomba e Compagnoni gli ultimi tedofori

La fiamma olimpica sta arrivando a Milano, pronta a spegnersi nel braciere all’Arco della Pace. A portarla sono stati Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, gli ultimi tedofori di questa staffetta. La cerimonia si sta svolgendo in diretta, con tanti spettatori che assistono emozionati.

Dopo una serata emozionante come questa non ci resta che ringraziarvi per aver seguito con noi questa cerimonia d'apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 invitandovi a seguire con noi, su Sportface.it, questa importante rassegna. 23.3o – Termina qui la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. 23.23 – La fiamma olimpica si dirige verso il braciere di Milano, presso l'Arco della Pace, con Alberto Tomba e Deborah Compagnoni ultimi tedoforo. Per il braciere di Cortina, invece, l'ultimo tedoforo è Sofia Goggia.

