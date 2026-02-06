LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA | Compagnoni e Tomba ultimi tedofori?

Questa mattina si è aperta ufficialmente la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali a Milano e Cortina d’Ampezzo. Lo Stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro ha accolto atleti, curiosi e appassionati in una giornata che promette spettacolo e emozioni. Tra i momenti più attesi, la passerella dei tedofori, con Compagnoni e Tomba tra gli ultimi a portare la fiaccola. La piazza è piena di entusiasmo, e la diretta prosegue per seguire ogni passo di questa grande festa dello sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi della XXV Olimpiade Invernale in programma allo lo Stadio “Giuseppe Meazza” San Siro a Milano. L’appuntamento è previsto per le ore 20.30 di oggi, venerdì 6 febbraio. Per la prima volta nella storia dei Giochi invernali, l’evento inaugurale si lega idealmente a più città ospiti, ma sarà proprio Milano ad accogliere il mondo sotto i riflettori per dare il via ufficiale a un’Olimpiade che promette di essere memorabile. Il tema dell’inaugurazione è già stato svelato dagli organizzatori: il filo conduttore sarà l’ Armonia, un concetto pensato per unire cultura, sport e identità italiana con la dimensione globale dei Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Da Tomba a Compagnoni, il toto-ultimo-tedoforo tiene banco tra gli appassionati.

Jannik Sinner non parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

