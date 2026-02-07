LIVE SF – Dopo l’inno due atleti giudici e allenatori pronunciano il giuramento

Alle 23.19, l’ultima fase della cerimonia d’apertura dei Giochi si anima. Samantha Cristoforetti entra nello stadio e si avvicina a una bambina al centro del palco, davanti ai modelli dei pianeti. La folla segue con attenzione, mentre gli atleti, i giudici e gli allenatori pronunciano il giuramento, chiudendo così la cerimonia ufficiale.

23.19 – Comincia l’ultima parte della cerimonia d’apertura, Samantha Cristoforetti, astronauta italiana, che fa il suo ingresso nello stadio raggiungendo una bambina al centro del palco a vedere i modelli dei pianeti. 23.15 – Dopo l’inno olimpico, in quel di Cortina, due atleti, due allenatori e due giudici hanno pronunciato il giuramento, Per gli atleti, la lettura a Cortina da parte di Stefania Constantini e Dominik Fischnaller. 23.12 – Cecilia Bartoli, mezzosoprano italiano vincitrice anche di alcun Grammy, canta l’inno olimpico accompagnata al pianoforte da Lang Lang, pianista cinese. 23.09 – A Cortina, invece, la bandiera olimpica è stata portata da due campioni come Franco Nones (medaglia d’oro nella 30km nel 1968) e Martina Valcepina (2 argenti e 1 bronzo nello short track).🔗 Leggi su Sportface.it

