Judo c’è il via libera agli atleti russi con inno e bandiera dall’IJF

Una novità importante ci sarà nel massimo circuito internazionale del judo. La federazione mondiale ha confermato ufficialmente il via libera per la partecipazione degli atleti russi, con tanto di inno e bandiera. Nei fatti, l’IJF (International Judo Federation) è la prima federazione sportiva a mettere fine al bando per lo sport nei confronti della rappresentativa, deciso dal CIO e da tutti gli organismi sportivi internazionali dopo l’invasione nei confronti dell’Ucraina e l’inizio del conflitto. Pertanto, a partire da domani, nel Grand Slam di Abu Dhabi i judoka di Santa Madre Russia potranno competere a pieno titolo, senza limitazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, c’è il via libera agli atleti russi con inno e bandiera dall’IJF

Leggi anche questi approfondimenti

Via libera agli atleti russi, con inno e bandiera: la federazione mondiale del judo è la prima a porre fine al bando per lo sport di Mosca, deciso dal Cio e da tutti gli organismi sportivi internazionali dopo l'invasione dell'Ucraina. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Via libera agli atleti russi, con inno e bandiera: la federazione mondiale del judo è la prima a porre fine al bando per lo sport di Mosca, deciso dal Cio e da tutti gli organismi sportivi internazionali dopo l'invasione dell'Ucraina #ANSA Vai su X

Via libera judo, Federazione russa 'una decisione storica' - La Federazione Russa di Judo ha accolto con favore la " decisione storica " della Federazione Internazionale di Judo (Ijf) che ha annunciato il reintegro a pieno titolo dei judoka russi, che potranno ... Segnala sport.quotidiano.net

Via libera judo, i russi in gara con inno e bandiera - Via libera agli atleti russi, con inno e bandiera: la federazione mondiale del judo è la prima a porre fine al bando per lo sport di Mosca, deciso dal Cio e da tutti gli organismi sportivi ... Da ansa.it

Judo, via libera agli atleti russi: torneranno a competere con inno e bandiera all’Abu Dhabi Grand Slam - Dal 2022, anno dell'invasione in Ucraina, non partecipavano a competizioni internazionali sotto la loro bandiera ... Come scrive tg.la7.it