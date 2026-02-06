LIVE SF – Tutti in piedi per l’inno Nazionale cantato dalla Pausini

Alle 20.27, il pubblico si ferma e si alza in piedi per ascoltare l’inno nazionale cantato da Laura Pausini. Prima, Vittoria Ceretti aveva portato la bandiera italiana tra i corazzieri, che l’hanno issata sul palco. Un momento di grande emozione e unione tra musica e simboli nazionali.

20.30 – Le sorprese non finiscono qui. Pier Francesco Favino, infatti, irrompe sul palco di San Siro recitando "L'infinito" di Giacomo Leopardi sulle note del violino di Giovanni Andrea Zanon. 20.25 – Dopo un omaggio a Giorgio Armani, Vittoria Ceretti, top model, porta la bandiera italiana che viene ricevuta dal corpo dei corazzieri, schierati per issare la bandiera. A Cortina invece saranno due carabiniere donne a issare il tricolore. 20.22 – Momento di grande rispetto in quel di San Siro. Gli oltre 60mila presenti hanno omaggiato con una standing ovation il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, accompagnato da Kirsty Coventry, presidentessa del comitato olimpico internazionale.

