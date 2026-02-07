LIVE Sci di fondo Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA | svedesi scatenate! Diggins si stacca azzurre lontane
Alle Olimpiadi di Pechino, lo sci di fondo femminile si infiamma con la gara di skiathlon. Le svedesi sono scatenate e dominano la corsa, mentre le azzurre restano distanti. Diggins perde terreno e si allontana dalla testa, che si mantiene saldamente tra le prime. La gara si fa interessante a metà percorso, con le battute finali ancora aperte.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.17: Al km 6.6 davanti Slind, Karlsson, Andeon, Sundling, a 10? Weng, Ilar, Fosnaes, Simpson Larsen, Kaelin, a 24? Ryytty, Hnnig, Nepryaeva, Janatova 13.14: Karlsson, Andeon e Sundling davanti, resiste solo Slind. Diggins si stacca ulteriormente Inseguono Kaelin, Fosnaes e Weng 13.10: Al km 3.3 Karlsson, Ilar, Sundling, Slinf davanti, prova a chiudere il gap Diggins che ha recuperato qualcosa ed è a 5?. Di Centa a 14?, Comarella a 19?, Gismondi a 50? 13.09: Diggins in piccolo ritardo, momento decisivo 13.08: Caduta per la norvegese Simpson Larsen 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
