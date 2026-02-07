LIVE Sci di fondo Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA | svedesi scatenate! Diggins si stacca azzurre lontane

Da oasport.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle Olimpiadi di Pechino, lo sci di fondo femminile si infiamma con la gara di skiathlon. Le svedesi sono scatenate e dominano la corsa, mentre le azzurre restano distanti. Diggins perde terreno e si allontana dalla testa, che si mantiene saldamente tra le prime. La gara si fa interessante a metà percorso, con le battute finali ancora aperte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.17: Al km 6.6 davanti Slind, Karlsson, Andeon, Sundling, a 10? Weng, Ilar, Fosnaes, Simpson Larsen, Kaelin, a 24? Ryytty, Hnnig, Nepryaeva, Janatova 13.14: Karlsson, Andeon e Sundling davanti, resiste solo Slind. Diggins si stacca ulteriormente  Inseguono Kaelin, Fosnaes e Weng 13.10: Al km 3.3 Karlsson, Ilar, Sundling, Slinf davanti, prova a chiudere il gap Diggins che ha recuperato qualcosa ed è a 5?. Di Centa a 14?, Comarella a 19?, Gismondi a 50? 13.09: Diggins in piccolo ritardo, momento decisivo 13.08: Caduta per la norvegese Simpson Larsen 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci di fondo skiathlon femminile olimpiadi in diretta svedesi scatenate diggins si stacca azzurre lontane

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA: svedesi scatenate! Diggins si stacca, azzurre lontane

Approfondimenti su Olimpiadi SciDiFondo

LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA: vedesi scatenate! Diggins si stacca, azzurre lontane

Alle Olimpiadi invernali di Pechino, le atlete scendono in campo per lo skiathlon femminile.

LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA: Diggins favorita, azzurre per stupire

Questa mattina gli occhi sono puntati sulla gara di skiathlon femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Olimpiadi SciDiFondo

Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA: Diggins favorita, azzurre per stupire; DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Franzoni e Paris insieme a medaglia, vince von Allmen - Le gare; Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; A che ora lo sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario skiathlon femminile, streaming, pettorali di partenza.

LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA: Diggins favorita, azzurre per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello skiathlon femminile valido per i Giochi ... oasport.it

live sci di fondoSci di fondo, skiathlon maschile a Tesero: orari e dove vederloDomani, domenica 8 febbraio, a Tesero in Val di Fiemme si disputerà lo skiathlon maschile di sci di fondo, una gara di 20 km (10 km in tecnica classica e 10 km in tecnica libera). La partenza è ... it.blastingnews.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.