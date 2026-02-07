Alle Olimpiadi invernali di Pechino, le atlete scendono in campo per lo skiathlon femminile. La gara si fa subito interessante: Diggins si stacca in avanti, mentre le azzurre restano indietro. Karlsson, Andersson e Sundling guidano il gruppo, con solo Slind che cerca di resistere. La competizione è ancora aperta e tutto può succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.14: Karlsson, Andeon e Sundling davanti, resiste solo Slind. Diggins si stacca ulteriormente Inseguono Kaelin, Fosnaes e Weng 13.10: Al km 3.3 Karlsson, Ilar, Sundling, Slinf davanti, prova a chiudere il gap Diggins che ha recuperato qualcosa ed è a 5?. Di Centa a 14?, Comarella a 19?, Gismondi a 50? 13.09: Diggins in piccolo ritardo, momento decisivo 13.08: Caduta per la norvegese Simpson Larsen 13.07: Il gruppetto delle migliori hanno già guadagnato un piccolo vantaggio 13.04: Subito le svedesi nelle prime posizioni del gruppo 13.02: Un paio di cadute diu atlete nella pancia del gruppo nei primi metri di gara 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA: vedesi scatenate! Diggins si stacca, azzurre lontane

Questa mattina gli occhi sono puntati sulla gara di skiathlon femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge la gara di skiathlon femminile.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

