LIVE Sci di fondo 10 km tl Davos 2025 in DIRETTA | Diggins favorita tra le donne tra poco Gismondi e Ganz per stupire!

Segui in tempo reale la gara di sci di fondo sui 10 km a Davos 2025, con favoriti come Diggins tra le donne. Tra poco partiranno Gismondi e Ganz, pronte a sorprendere. Con aggiornamenti continui, ti terrà informato su tutte le emozioni di questa competizione internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:34 Al via anche, con il 20, Anna Comarella. 13:33 Maria Gismondi e Caterina Ganz partiranno sostanzialmente insieme visto che la prima ha il 25 e la seconda il 26. Chissà che la seconda Azzurra non possa trarre beneficio da questa circostanza. 13:29 Ancora 15’ e vi racconteremo la 10 chilometri a tecnica libera di Davos. Favorita Diggins, Maria Gismondi e Caterina Ganz la speranza italiana. 10:54 Hedegart chiude la 4^ gara di Coppa del Mondo con il 3° podio: questa è la Norvegia! Vi diamo appuntamento alle ore 13:45, quando inizierà la gara femminile su 10 chilometri dove Maria Gismondi sogna in grande. Oasport.it

LIVE Sci di fondo, 10 km tl Davos 2025 in DIRETTA: ancora Einar Hedegart! Italia in flessione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:54 Hedegart chiude la 4^ gara di Coppa del Mondo con il 3° podio: questa è la Norvegia! oasport.it