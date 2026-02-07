LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA | tutto fermo!! Johnson in testa che rischi per Goggia

La seconda prova di discesa femminile alle Olimpiadi si è fermata improvvisamente. Johnson era in testa, ma ora tutto è bloccato, con le atlete ferme sulla pista. Goggia rischia di perdere un’occasione importante, mentre gli organizzatori stanno valutando cosa fare. La tensione resta alta, con il pubblico che aspetta aggiornamenti e le atlete che restano in attesa di capire come si procederà.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.09 Tutte le atlete, sia alla partenza che all'arrivo, sono con almeno un occhio rivolto alla discesa maschile di Bormio. 12.07 La nebbia è nella parte alta dell'Olympia delle Tofane. Dal Gran Curvone in poi la visibilità sembrerebbe essere buona. Al momento si attende che le condizioni migliorino prima di ripartire con Janine Schmit. 12.04 Prova al momento sospesa per la nebbia che è entrata nella parte centrale dell'Olympia delle Tofane. 12.03 Quindicesima Curtoni che ha fatto vedere buone cose nella parte del Super G.

