LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA | ultima rifinitura per Brignone e Goggia

Questa mattina le atlete si preparano per la seconda prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino. Brignone e Goggia sono in pista per ultime rifiniture prima di scendere in gara. La tensione è alta e gli occhi sono puntati sulle due campionesse italiane, che cercano di mettere a punto gli ultimi dettagli prima della gara ufficiale. La diretta streaming segue ogni movimento delle atlete nel tentativo di conquistare una buona posizione nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Proseguono i test sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo con le atlete che tornano in pista per l’ultima rifinitura prima della gara. Per la prima volta in questa settimana le atlete dovrebbero trovare condizioni ideali sull’Olympia delle Tofane con una neve meno fresca rispetto a 24 ore fa e con una maggiore visibilità. Nella giornata di ieri infatti la nebbia ha complicato la vita alle atlete, che hanno deciso di non forzare al 100% e di provare solamente alcuni tratti della pista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e Goggia Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Goggia e Vonn Benvenuti alla diretta della seconda prova di discesa libera femminile a Zauchensee, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: ultima rifinitura per Sofia Goggia Benvenuti alla diretta della seconda prova della discesa libera femminile a St. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Coppa del Mondo di Sci alpino femminile a Tarvisio Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, rimonta da top 10! Trionfo Kristoffersen; RECAP! Prova discesa femminile: Wiles al comando, fiducia per Goggia e Vonn; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Casse in testa con porta saltata, bene gli azzurri; Goggia sfiora il trionfo in SuperG, Melesi 4ª, vince Blanc: rivivi il LIVE!. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova cronometrata ... oasport.it LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Casse in testa con porta saltata, bene gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.47 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della seconda prova cronometrata. Vi ... oasport.it Sabato, ore 11.30: arriveranno dalla gara più veloce dello sci alpino le prime medaglie dei Giochi invernali. C’è stata solo una vittoria azzurra nella storia, a Oslo 1952. In giornata toccherà anche a Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità: fare meglio facebook Tina Maze ci porta nelle prove veloci dello sci alpino delle Olimpiadi di Milano-Cortina. "Goggia ha ancora tanto margine per migliorare, Brignone sta facendo un gran lavoro". L'intervista di Giuliana Lorenzo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.