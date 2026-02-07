LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA | tutto cancellato dopo Curtoni Johnson e Vonn spaventano due grossi rischi per Goggia

La seconda prova della discesa femminile alle Olimpiadi è stata annullata dopo l’incidente di Curtoni. La sciatrice italiana è uscita di pista e ha lasciato tutti preoccupati. Johnson e Vonn hanno dato spettacolo, ma anche loro hanno rischiato grosso. Goggia, che si prepara a scendere, sa che la situazione è delicata e che ogni errore può essere fatale. La gara resta in sospeso, mentre gli atleti si concentrano per la prossima discesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 14.03 Non il migliore dei modi per avvicinarsi alla discesa olimpica con una prova cancellata e due training condizionati dalla nebbia. Nonostante ciò le atlete domani torneranno in azione sull'Olympia delle Tofane per contendersi le medaglie ed entrare nella storia di questo sport con la speranza di trovare un meteo migliore. 14.01 Questa la classifica finale: 1. Breezy Johnson USA 1:37.91 2. Kira Weidle-Winkelmann GER 1:38.12 (+0.21) 3. Lindsey Vonn USA 1:38.28 (+0.37) 4. Ariane Raedler AUT 1:38.

