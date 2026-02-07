LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA | Goggia rischia molto bene Brignone! Vonn convince

La discesa femminile alle Olimpiadi invernali si è accesa con due atlete che hanno dato il massimo. Goggia ha rischiato molto, spingendo al limite, mentre Brignone ha portato a casa una buona prestazione. Vonn, invece, ha mostrato ancora una volta la sua classe, lasciando il pubblico soddisfatto. La gara è stata emozionante e piena di colpi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.03 Quindicesima Curtoni che ha fatto vedere buone cose nella parte del Super G. Entra la nebbia in pista. 12.01 Diciottesima Blanc a 2.48 di ritardo. Ora è il momento di Elena Curtoni, che cerca buone sensazioni in vista del Super G. 12.00 Sedicesima posizione per Alice Robinson a 1.85 di ritardo. La neozelandese non sembra entusiasta all’arrivo, ma sembra in crescita rispetto alle ultime settimane. Partita Malorie Blanc. 11.58 Sedicesima Suter a 2.81. In molte stanno sbagliando sulla traversa prima del Gran Curvone. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e Goggia

Questa mattina le atlete si preparano per la seconda prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: Raedler in testa, attesa per Goggia e Brignone

Questa mattina si corre la seconda prova della discesa femminile alle Olimpiadi invernali.

