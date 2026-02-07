LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA | Goggia rischia molto bene Brignone! Vonn convince

La discesa femminile alle Olimpiadi invernali si è accesa con due atlete che hanno dato il massimo. Goggia ha rischiato molto, spingendo al limite, mentre Brignone ha portato a casa una buona prestazione. Vonn, invece, ha mostrato ancora una volta la sua classe, lasciando il pubblico soddisfatto. La gara è stata emozionante e piena di colpi di scena.

12.03 Quindicesima Curtoni che ha fatto vedere buone cose nella parte del Super G. Entra la nebbia in pista. 12.01 Diciottesima Blanc a 2.48 di ritardo. Ora è il momento di Elena Curtoni, che cerca buone sensazioni in vista del Super G. 12.00 Sedicesima posizione per Alice Robinson a 1.85 di ritardo. La neozelandese non sembra entusiasta all'arrivo, ma sembra in crescita rispetto alle ultime settimane. Partita Malorie Blanc. 11.58 Sedicesima Suter a 2.81. In molte stanno sbagliando sulla traversa prima del Gran Curvone.

