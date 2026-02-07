LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA | Brignone e Goggia assaggiano i cambiamenti della neve

Oggi gli appassionati di sci alpino seguono con attenzione la seconda prova cronometrata della discesa femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Brignone e Goggia affrontano i cambiamenti della neve, che si sono fatti più evidenti rispetto alla prima prova. La gara si svolge sotto gli occhi di tifosi e addetti ai lavori, pronti a scoprire chi salirà sul podio in questa fase decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Proseguono i test sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo con le atlete che tornano in pista per l’ultima rifinitura prima della gara. Per la prima volta in questa settimana le atlete dovrebbero trovare condizioni ideali sull’Olympia delle Tofane con una neve meno fresca rispetto a 24 ore fa e con una maggiore visibilità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: Brignone e Goggia assaggiano i cambiamenti della neve Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e Goggia Questa mattina le atlete si preparano per la seconda prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino. LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: Goggia e Brignone assaggiano l’Olympia delle Tofane Questa mattina si è svolta la prima prova della discesa femminile a Cortina, valida per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, rimonta da top 10! Trionfo Kristoffersen; Coppa del Mondo. Schladming, lo slalom speciale è di Kristoffersen - Doppietta norvegese: Kristoffersen e McGrath; RECAP! Prova discesa femminile: Wiles al comando, fiducia per Goggia e Vonn; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Casse in testa con porta saltata, bene gli azzurri. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova cronometrata ... oasport.it LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Casse in testa con porta saltata, bene gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.47 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della seconda prova cronometrata. Vi ... oasport.it Sabato, ore 11.30: arriveranno dalla gara più veloce dello sci alpino le prime medaglie dei Giochi invernali. C’è stata solo una vittoria azzurra nella storia, a Oslo 1952. In giornata toccherà anche a Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità: fare meglio facebook Tina Maze ci porta nelle prove veloci dello sci alpino delle Olimpiadi di Milano-Cortina. "Goggia ha ancora tanto margine per migliorare, Brignone sta facendo un gran lavoro". L'intervista di Giuliana Lorenzo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.