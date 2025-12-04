LIVE Sci alpino discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | tra poco la partenza
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.47 I pettorali di partenza: 1 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic 2 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic 3 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 4 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head 5 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 6 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli 7 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer 8 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 9 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic 10 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon 11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 12 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head 13 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head 14 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head 15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic 17 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol 18 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head 19 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 20 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head 21 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer 22 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli 23 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic 24 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli 25 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol 26 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic 27 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 28 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon 29 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic 30 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol 31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic 32 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head 33 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon 34 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer 35 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic 36 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle 37 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol 38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic 39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic 40 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol 41 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head 42 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head 43 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic 44 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head 45 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head 46 561255 CATER Martin 1992 SLO 47 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol 48 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol 49 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head 50 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic 51 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon 52 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer 53 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer 54 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head 55 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head 56 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head 57 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic 58 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic 59 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol 60 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head 61 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic 62 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head 63 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head 64 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head 18. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: tutto pronto per l’allenamento. Paris e Schieder studiano la pista - Vai su X
ATTENZIONE, AVVISTATO UN SUPER PARIS Prime prove cronometrate per la discesa libera di Coppa del Mondo di sci alpino a Beaver Creek, Stati Uniti! ? Al debutto stagionale della specialità troviamo un grande Dominik in Top 5! Stasera si torna in - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sci alpino, discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Paris prova a domare la mai amata Birds of Prey - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la discesa di Beaver Creek in tv/streaming - Scrive oasport.it
A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist discesa Beaver Creek, programma, streaming - Oggi, giovedì 4 dicembre, sarà il giorno della discesa sulle nevi di Beaver Creek (USA), relativamente alla Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Come scrive oasport.it
Coppa del mondo di sci, discesa libera maschile a Beaver Creek in diretta - Alle 19 al via la discesa libera di Beaver Creek, primo appuntamento stagionale nella disciplina in coppa del mondo. Da sport.sky.it
Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa maschile a Beaver Creek: orari e programma - Primo appuntamento del primo weekend a Beaver Creek: la discesa maschile torna in scena in Colorado dove Paris vuole essere tra i grandi protagonisti per ... Come scrive fanpage.it
LIVE! Discesa maschile Beaver Creek Coppa del Mondo 2025-2026: Odermatt e gli svizzeri favoriti, presente Kilde, Paris guida gli azzurri - 2026 a Beaver Creek, in Colorado, sulla pista "Birds of Prey" accorciata causa meteo. eurosport.it scrive
Sci alpino, FIS Val Gardena Live: discesa libera femminile 1 dicembre 2025. Start list e risultati - Si apre stamani, con la prima discesa femminile delle ore 12, il programma del FESA Raiffeisen FIS Challenge al Piz Sella in Val Gardena. Secondo discoveryalps.it