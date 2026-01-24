LIVE Sci alpino discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | Franzoni e Paris per la storia! Svizzeri favoriti

Segui in tempo reale la discesa di Kitzbuehel 2026, con protagonisti Franzoni e Paris. La gara si svolge sotto gli occhi degli appassionati, con i favoriti svizzeri in evidenza. Aggiorna la diretta per non perdere ogni dettaglio di questa importante prova di sci alpino. La competizione si svolge a Spindleruv Mlyn, con il gigante femminile alle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SPINDLERUV MLYN ALLE 10.00 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.24: Questa la startlist della discesa libera di Kitzbuehel: 1 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol 2 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol 3 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer 4 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic 5 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head 6 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic 7 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic 8 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head 9 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head 10 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli 11 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 13 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head 14 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon 15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 16 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 17 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol 19 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head 20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic 21 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic 22 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer 23 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head 24 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol 25 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head 26 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli 27 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli 28 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 29 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol 30 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon 31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic 32 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head 33 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer 34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic 35 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle 36 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic 37 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic 38 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic 39 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol 40 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol 41 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head 42 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol 43 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic 44 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic 45 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head 46 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon 47 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer 48 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head 49 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon 50 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol 51 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer 52 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head 53 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic 54 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head 55 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol 56 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic 57 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle 58 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

