LIVE Sci alpino Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | primo test sulla Stelvio per Paris e Franzoni

Questa mattina a Bormio si tiene il primo test della discesa maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. I concorrenti sono partiti uno dopo l’altro sulla Stelvio, con Paris e Franzoni pronti a sfidare il percorso. Il cielo è coperto e la temperatura è di -2°, ma le previsioni non fermano gli atleti, già in pista per mettere alla prova le loro scivolate. La gara si svolge in diretta, con gli occhi puntati sui tempi e sulle strategie dei campioni.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.30: Partito Hemetsberger 11.27: Cielo nuvoloso su Bormio, temperatura di -2° al traguardo 11.24: Questi i pettorali di partenza della prima prova di Bormio: 1 Daniel Hemetsberger AUT 2 Adrian Smiseth Sejersted NOR 3 James Crawford CAN 4 Stefan Rogentin SUI 5 Cameron Alexander CAN 6 Vincent Kriechmayr AUT 7 Florian Schieder ITA 8 Niels Hintermann SUI 9 Marco Odermatt SUI 10 Nils Allegre FRA 11 Alexis Monney SUI 12 Franjo von Allmen SUI 13 Ryan Cochran-Siegle USA 14 Dominik Paris ITA 15 Giovanni Franzoni ITA 16 Mattia Casse ITA 17 Maxence Muzaton FRA 18 Nils Alphand FRA 19 Miha Hrobat SLO 20 Elian Lehto FIN 21 Raphael Haaser AUT 22 Stefan Babinsky AUT 23 Kyle Negomir USA 24 Jan Zabystran CZE 25 Alban Elezi Cannaferina FRA 26 Martin Cater SLO 27 Brodie Seger CAN 28 Simon Jocher GER 29 Christof Innerhofer ITA 30 Bryce Bennett USA 31 Jeffrey Read CAN 32 Fredrik Moeller NOR 33 Marco Pfiffner LIE 34 Sam Morse USA 35 Lukas Feurstein AUT 36 Simen Sellaeg NOR 37 Riley Seger CAN 38 Barnabas Szollos ISR 39 Tiziano Gravier ARG 40 Arnaud Alessandria MON 41 Elvis Opmanis LAT 42 Anton Grammel GER 43 River Radamus USA 44 Dmytro Shepiuk UKR 45 Cormac Comerford IRL

