LIVE Sci alpino Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA | Franzoni e Paris proseguono lo studio della Stelvio

Questa mattina gli atleti si preparano sulla Stelvio per la seconda prova della discesa maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Franzoni e Paris continuano a studiare il tracciato, mentre gli appassionati seguono con attenzione le qualifiche e le prove in diretta. La neve fresca e le temperature fredde rendono ancora più incerto il risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Si torna in pista sulla Stelvio con la seconda prova cronometrata, utile per prendere maggiore confidenza con la pista in vista della gara di sabato. Nella giornata di ieri è andata in scena la prima prova cronometrata, dove il più veloce è stato l’americano Ryan Cochran-Siegle. Lo statunitense ha tagliato il traguardo in 1:56.08 grazie ad un’ottima velocità lungo tutto il tracciato, seppur senza mai far registrare il miglior tempo in un settore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Franzoni e Paris proseguono lo studio della Stelvio Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina 2026 LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: primo test sulla Stelvio per Paris e Franzoni Questa mattina a Bormio si tiene il primo test della discesa maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni studiano la Stelvio! La startlist Questa mattina si tiene a Bormio la prima prova di discesa libera maschile per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, rimonta da top 10! Trionfo Kristoffersen; Coppa del Mondo. Schladming, lo slalom speciale è di Kristoffersen - Doppietta norvegese: Kristoffersen e McGrath; Gigante Schladming, vince Meillard. Borsotti nono; Goggia sfiora il trionfo in SuperG, Melesi 4ª, vince Blanc: rivivi il LIVE!. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: il test non si svolgerà. La causaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:37 Arriva un aggiornamento importante dal sito della FIS, che rivela la cancellazione della seconda prova di ... oasport.it LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Franzoni tallona Cochran-Siegle. Paris convinceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.00: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata 12.59: Questa ... oasport.it I due simboli dello sci alpino in pole per accendere il braciere durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina facebook Ovviamente le cerimonie, ma anche lo sci alpino e il pattinaggio. Nel curling siamo campioni, il salto con gli sci è spettacolare e il biathlon è in grande ascesa. Tutto dal 6 al 22 febbraio, anzi qualche giorno prima x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.