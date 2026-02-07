LIVE Salto con gli sci trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | tocca ad Annika Sieff

Questa sera le Olimpiadi invernali portano in scena il salto con gli sci femminile sul trampolino piccolo. Dopo la prima serie, Annika Sieff si prepara a scendere in pista, mentre Seyfarth, la prima atleta tedesca, ha già sorpreso tutti atterrando a 88 metri. La gara è ancora aperta e l’attenzione è alta, con tante speranze di medaglia in gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:20 Seyfarth, la prima tedesca, ed è addirittura la terza delle escluse atterrando a 88 metri. Incredibile! Si abbassa da 22 a 20!! 19:19 Opseth miglior misura ma adesso c'è vento leggermente frontale. Si mette a -4.0 punti da Twardosz. Addirittura un meno 11 punti con la compensazione. Abbassano! 19:17 Novantasei metri puliti per Annika Sieff, mancano due metri per il punti K, si mette in quinta piazza provvisoria a -9.9 punti dalla leadership. 19:16 Rautionaho a 92 metri, non soddisfatta ed eliminata. SIEFF! 19:15 Zanitzer in proiezione 37^, Malsiner 39^, ora Rautionaho poi Sieff! 19:14 Buca il salto Frida Westman e non si qualifica.

