Salto con gli sci | Nika Prevc profeta in patria a Ljubno Sieff e Zanitzer nelle 30

Nika Prevc si impone nuovamente a Ljubno, ottenendo l’ottava vittoria stagionale nel salto con gli sci. La slovena, senza la presenza delle giapponesi e con poca concorrenza sul trampolino HS94, conferma il suo stato di forma in una gara che rappresenta un momento importante per il circuito. Sieff e Zanitzer si classificano nelle prime trenta posizioni, contribuendo a un evento che sottolinea la continuità delle prestazioni di Prevc.

Nika Prevc vince ancora. Ottava vittoria stagionale per la slovena, e stavolta nella sua patria. A Ljubno è un altro trionfo per dispersione, senza le giapponesi e anche senza sostanzialmente concorrenza sul trampolino piccolo (HS94) che le regala un’altra soddisfazione. Miglior salto sia nella prima che nella seconda serie, 96 metri e 141.9 punti in un caso, 89.5 e 136.4 nell’altro, totale 278.3 e distacchi siderali a tutte. Seconda l’austriaca Lisa Eder, che resta a 254.1 davanti alla tedesca Selina Freitag, che chiude a quota 244.7. Parla tedesco, anche se in declinazioni diverse, l’intera top 5 che non è Prevc: quarta l’austriaca Julia Muehlbacher a 241. 🔗 Leggi su Oasport.it

