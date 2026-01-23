Nika Prevc si distingue nelle qualificazioni a Sapporo, portando avanti le speranze italiane nel salto con gli sci femminile. Con un buon risultato, la atleta slovena si posiziona tra le migliori, mentre Sieff e Zanitzer avanzano alla fase successiva della competizione. La dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 prosegue con attenzione, offrendo agli appassionati un quadro aggiornato delle performance delle atlete in vista delle gare principali.

Nika Prevc parte forte anche sul trampolino grande di Sapporo e si impone nelle qualificazioni per la prima delle due gare individuali previste nel weekend in occasione della dodicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. La leader incontrastata della classifica generale del circuito maggiore si conferma quindi la favorita d’obbligo per un possibile doppio successo sul Large Hill HS137 giapponese. La ventenne slovena, campionessa mondiale in carica, è atterrata dopo 132,5 metri firmando la miglior misura (ex aequo con un’altra atleta) nonostante una stanga di partenza più bassa delle sue avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Nika Prevc svetta in qualificazione a Sapporo. Sieff e Zanitzer avanzano

Salto con gli sci, Nika Prevc svetta in qualificazione a Zhangjiakou. Avanzano due azzurreNika Prevc si distingue nella qualificazione a Zhangjiakou, mostrando una buona forma in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo 2025-2026.

Salto con gli sci: Nika Prevc profeta in patria a Ljubno, Sieff e Zanitzer nelle 30Nika Prevc si impone nuovamente a Ljubno, ottenendo l’ottava vittoria stagionale nel salto con gli sci.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il salto con gli sci a Milano Cortina 2026: regole e programma; Mika Vermeulen conferma le frodi nel salto con gli sci: Anche scotch sul pene e plastilina per vincere; Salto con gli sci: Ryoyu Kobayashi svetta in qualificazione a Sapporo, avanti Bresadola e Insam; Salto con gli sci – La Norvegia si prepara ai Mondiali di volo con vista sulle Olimpiadi.

Il salto con gli sci a Milano Cortina 2026: regole e programmaCome si svolgeranno le gare di salto con gli sci a Milano Cortina 2026? Le competizioni si articoleranno in sei eventi: l'individuale trampolino piccolo donne, l'individuale trampolino grande donne, l ... adnkronos.com

Salto con gli sci, Domen Prevc favorito assoluto per i Mondiali di volo. Zajc e Kraft le principali alternativeIl salto con gli sci si appresta ad assegnare le prime medaglie della stagione 2025-26, con un paio di settimane d’anticipo rispetto ai Giochi Olimpici di ... oasport.it

Salto con gli sci, Maruyama sfrutta il passo falso di Nika Prevc e torna alla vittoria in gara-1 a Zao. Sieff in crescita - facebook.com facebook