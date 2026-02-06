LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 6 febbraio in DIRETTA | entra nel vivo il curling debutta il pattinaggio artistico

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono entrate nel vivo. Il curling ha visto le prime partite ufficiali, mentre il pattinaggio artistico ha fatto il suo debutto con le prime esibizioni. La giornata si prospetta ricca di emozioni e di sfide tra gli atleti di tutto il mondo.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 6 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

