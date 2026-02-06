LIVE Pattinaggio artistico Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA | straordinaria Gutmann Italia terza dopo la prima giornata!
Dopo la prima giornata di gare a squadre alle Olimpiadi, l’Italia si piazza al terzo posto grazie a una prova impressionante di Gutmann. La pattinatrice italiana ha regalato un’ottima performance, mantenendo vivo il sogno di conquistare una medaglia. La competizione continua domani, con l’attenzione tutta puntata su come si svilupperanno le prossime fasi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.06: Per oggi è tutto, appuntamento a domani per la seconda giornata di gare della gara a squadre. Buon pomeriggio! 15.00: Questa la classifica della gara a squadre: 1° Stati Uniti – 25 pt 2° Giappone – 23 pt 3° Italia – 22 pt 4° Georgia – 20 pt 5° Canada – 19 pt 6° Francia – 17 pt 7° Corea – 11 pt 8° Gran Bretagna – 11 pt 9° Cina – 10 pt 10° Polonia – 6 pt 14.58: Questa la classifica della gara femminile: 1° SAKAMOTO Kaori (Giappone) – 78.88 – 10 pt 2° LIU Alysa (Stati Uniti) – 74.90 – 9 pt 3° GUTMANN Lara Naki (Italia) – 71.62 – 8 pt 4° SHIN Jia (Corea del Sud) – 68. 🔗 Leggi su Oasport.it
