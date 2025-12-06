Pattinaggio artistico | Daniel Grassl da impazzire alle Finali Grand Prix! L’azzurro sbriciola il record italiano

Daniel Grassl supersonico. L’azzurro ha appena realizzato la gara più importante della sua carriera, piazzandosi al quarto posto alle Finali Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, rassegna in scena sul ghiaccio dell’IG Arena di Nagoya. Performance sontuosa quella del nostro portacolori che, in mezzo ad una battaglia di livello vertiginoso, ha addirittura stampato il secondo libero del lotto, superando i due quotatissimi giapponesi Yuma Kagitama e Shun Sato, poi sul podio nella somma dei due programmi. L’altoatesino, concentratissimo, ha confezionato una prova da brividi, dimostrando ulteriore crescita nella sua ricercatissima e particolare coreografia pattinata sulle note de “ Conclave “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico: Daniel Grassl da impazzire alle Finali Grand Prix! L’azzurro sbriciola il record italiano

