Questa mattina alle 11.30, Maria Gasslitter scenderà per prima nella discesa maschile, aprendo ufficialmente le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La giornata è iniziata con l’attesa di vedere chi si farà trovare pronto sulla neve, mentre i tifosi seguono in diretta le prime emozioni di questa grande manifestazione sportiva.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di questa prima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si comincia con Maria Gasslitter nelle qualificazioni di slopestyle freestyle alle 10.30. L’abbuffata vera e propria inizierà dalle 11.30. Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 7 febbraio in DIRETTA: si comincia con Maria Gasslitter, alle 11.30 la discesa maschile

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

La seconda prova della discesa maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 prende il via questa mattina alle 11.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: Gutmann porta in orbita l'Italia nel pattinaggio! Azzurri ancora vittoriosi nel curling!; La Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 raccontata in diretta su VareseNews; LIVE! Il live blog delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, venerdì 6 febbraio: team event di pattinaggio di figura e curling prima della Cerimonia.

LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: Gutmann porta in orbita l’Italia nel pattinaggio! Azzurri ancora vittoriosi nel curling!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it

LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 7 febbraio in DIRETTA: si comincia con Maria Gasslitter, alle 11.30 la discesa maschileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it

IL PROGRAMMA E GLI ITALIANI IN GARA DI SABATO 7 FEBBRAIO 10:05 – Curling doppio misto round robin sessione 7: Gran Bretagna-Canada Svizzera-Svezia 10:30 – Sci acrobatico freeski slopestyle femminile qualificazioni (Maria Gasslitter) 11:30 – Sc x.com

27 gennaio 2025 giornata della memoria "Lei non ha capito nulla della vita...” e mentre questi lo guardava con fare interrogativo, soggiunse: «...l'odio non serve a niente... Solo l'amore crea!». Le sue ultime parole, porgendo il braccio, furono: “Ave Maria" San facebook