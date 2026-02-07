LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 7 febbraio in DIRETTA | si comincia con Maria Gasslitter alle 11.30 la discesa maschile

Questa mattina alle 11.30, Maria Gasslitter scenderà per prima nella discesa maschile, aprendo ufficialmente le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La giornata è iniziata con l’attesa di vedere chi si farà trovare pronto sulla neve, mentre i tifosi seguono in diretta le prime emozioni di questa grande manifestazione sportiva.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di questa prima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si comincia con Maria Gasslitter nelle qualificazioni di slopestyle freestyle alle 10.30. L’abbuffata vera e propria inizierà dalle 11.30. Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

La seconda prova della discesa maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 prende il via questa mattina alle 11.

