LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 7 febbraio in DIRETTA | Gasslitter in bilico tra poco la discesa maschile

Questa mattina i tifosi sono sintonizzati sulla gara di discesa maschile, ancora incerta. Gasslitter rischia di perdere il podio e la sua posizione in classifica. Tra pochi minuti scenderà la neve e il pubblico si prepara a seguire in diretta una delle discipline più attese di questa giornata olimpica. La tensione cresce mentre gli atleti si preparano sulla linea di partenza.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Buona prova della statunitense Krumme. La debuttante colleziona 47.43 punti con la sua prima run. SESTA GASSLITTER! 54.66 per lei, punteggio giusto, non è male. L'azzurra può costruire il passaggio in finale, forza! BRAVA MARIA! Buona prova per lei al debutto olimpico, aspettiamo il punteggio! CADE SUBITO HENDERSON! Sempre al primo rail, la prima parte di pista sta causando moltissimi problemi alle atlete.

