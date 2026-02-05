Questa mattina si accende la corsa alle medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I favoriti Constantini e Mosaner vincono la prima prova, lasciando ben sperare per le prossime gare. Ora si attende la discesa, che potrebbe decidere le sorti della giornata. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Riparte la prova con Mattia Casse, primo azzurro a scendere quest’oggi. Bruttissimo spavento per Hemetsberger che però è già al colloquio con il proprio tecnico. Caduta che ha rischiato di essere veramente molto pericolosa vista la perdita del casco prima dell’impatto con le reti. C’è ancora molto da lavorare per la sicurezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: Constantini/Mosaner vincono! Ora la prova di discesa

Questa mattina le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono partite ufficialmente con il curling.

