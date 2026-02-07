LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 7 febbraio in DIRETTA | Franzoni e Paris vicini alla medaglia! Gasslitter in finale!

Questa mattina, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si accendono con le ultime gare in corso. Franzoni e Paris sono vicini alla medaglia, mentre Gasslitter si è qualificato per la finale. I nostri atleti continuano a dare battaglia in questa giornata ricca di emozioni, con tifosi che seguono ogni movimento in diretta.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Il ceco Jan Zabystran è 23° a 2.78. Attenzione adesso al francese Alban Elezi Cannafferina. Una qualificazione sudata, ma proprio per questa bellissima. L'azzurra classe 2006 disputerà la sua prima finale olimpica lunedì 9 febbraio alle ore 12.30. GASSLITTER VOLA IN FINALE! Trotter alza il suo punteggio ma con un 30.

