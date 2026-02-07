Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Italia e Svezia si sfidano nel torneo di hockey ghiaccio femminile. La partita, in diretta su OA Sport, potrebbe decidere molte cose per il nostro cammino verso le medaglie. Le azzurre cercano una vittoria importante contro una squadra forte e esperta, in un confronto che si preannuncia combattuto fin dai primi minuti. La sfida mette in palio non solo punti, ma anche la possibilità di sognare in grande in questa fase a gironi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Svezia, partita valevole per la fase a gironi dell’hockey ghiaccio femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo il primo storico successo in una rassegna a cinque cerchi le azzurre tornano sul ghiaccio in una partita già importante. All’esordio in questa rassegna olimpica l’Italia ha battuto 4-1 la Francia, ottenendo una vittoria storica per il movimento azzurro. La squadra di casa ha dominato le transalpine per 60 minuti e reagendo con grande caparbietà al vantaggio francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Svezia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: la partita che ci dirà se si potrà davvero sognare

Approfondimenti su Italia Svezia

Questa mattina si è giocata la partita tra Italia e Francia di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi.

Questa mattina le ragazze dell’hockey ghiaccio femminile scendono in campo per la partita contro la Svezia, valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Italia Svezia

Argomenti discussi: In diretta - Milano Cortina 2026; Dove vedere in tv Italia-Svezia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; Successo alle Olimpiadi dell'Italia femminile di hockey contro la Francia; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming.

Italia-Svezia oggi hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streamingProsegue il percorso della nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per le nostre portacolori ... oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Svezia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingDopo aver battuto nettamente la Francia con il risultato di 4-1, per un'affermazione storica (la prima nella storia azzurra ai Giochi Olimpici), la ... oasport.it

Arriva Svezia-Italia: sabato alle 14.40 le azzurre tornano in pista all’Arena Santagiulia per cercare un’altra impresa. Coach Bouchard: “Questa squadra è speciale” https://hockeywords.com/arriva-svezia-italia-sabato-alle-14-40-le-azzurre-tornano-in-pista-allar facebook