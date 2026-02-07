Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le azzurre dell’hockey ghiaccio femminile si giocano una grande chance contro la Svezia. La partita, valida per la fase a gironi, si gioca in diretta e può segnare un punto di svolta per la nazionale italiana. Le ragazze sanno che un risultato positivo potrebbe cambiare il loro destino in questa competizione. La sfida si svolge in un clima di tensione e attesa, con tante speranze legate a questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Svezia, partita valevole per la fase a gironi dell’hockey ghiaccio femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo il primo storico successo in una rassegna a cinque cerchi le azzurre tornano sul ghiaccio in una partita già importante. All’esordio in questa rassegna olimpica l’Italia ha battuto 4-1 la Francia, ottenendo una vittoria storica per il movimento azzurro. La squadra di casa ha dominato le transalpine per 60 minuti e reagendo con grande caparbietà al vantaggio francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Svezia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre al bivio della storia

Questa mattina l’Italia ha battuto la Francia 2-1 nella partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi.

Questa mattina si gioca una partita storica per l’hockey ghiaccio femminile.

