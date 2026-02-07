LIVE Italia-Svezia curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | arrivano le partite decisive per Constantini Mosaner
Questa sera gli azzurri affrontano la Svezia nella quinta partita del torneo olimpico di curling misto a Milano Cortina 2026. La partita è arrivata alle fasi decisive e le squadre si giocano molto per avanzare nella competizione. Seguiamo insieme l’andamento di questa sfida, con Constantini e Mosaner pronti a dare il massimo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, qquinta sfida degli azzurri nel torneo Olimpico di Milano Cortina 2026 di curling misto. Esame importante per gli azzurri che affrontano una delle squadre più forti del torneo. A rappresentare l’Italia sono Stefania Constantini e Amos Mosaner, che sono campioni olimpici in carica. L’oro ottenuto quattro anni fa a Pechino è l’unica medaglia per ora del curling italiano alle Olimpiadi. I due azzurri hanno vinto anche il Mondiale nel 2025. Dopo quattro incontri, il bilancio degli azzurri è di tre vittorie e una sconfitta, un ruolino che consente di occupare le zone alte della classifica e di restare pienamente in corsa per la qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
