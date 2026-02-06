LIVE Italia-Svizzera curling misto Olimpiadi in DIRETTA | match spartiacque verso la semifinale

Alle Olimpiadi di Pechino si gioca una partita importante nel curling misto. L’Italia affronta la Svizzera in un match che potrebbe decidere il passaggio alle semifinali. La gara è in corso e i giocatori azzurri sono determinati a portare a casa un risultato positivo. La tensione si fa sentire, mentre tifosi e appassionati seguono con attenzione ogni tiro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, terzo impegno degli azzurri nel round robin del torneo olimpico di doppio misto di curling. Dopo l'inatteso e roboante KO di giovedì contro il Canada Stefania Constantini ed Amos Mosaner tornano sul ghiaccio dello storico Stadio Olimpico di Cortina con l'intenzione di riprendere il cammino che porterà alle semifinali. Appuntamento alle 10.05 con il primo end. Gli azzurri hanno interrotto la serie di 22 successi consecutivi avviata a Pechino 2022 e proseguita al Mondiale canadese e con la vittoria dell'esordio ai danni della Corea del Sud.

