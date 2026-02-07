LIVE Italia-Scozia Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | dalle 15.10 il primo match degli azzurri

Alle 15.10 scatta la partita tra Italia e Scozia, primo match degli azzurri nel Sei Nazioni rugby 2026. La partita si gioca oggi, subito dopo l’incontro inaugurale tra Francia e Irlanda, che ha visto i francesi vincere con un netto 36-14. La gara tra Italia e Scozia viene trasmessa in diretta e gli appassionati possono seguirla in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:58 Già disputato l'incontro inaugurale con la Francia che giovedì ha liquidato l'Irlanda con lo score di 36-14. 14:53 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Scozia, esordio degli azzurri nello storico Sei Nazioni. Poco meno di 20 minuti all'inizio del match. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Scozia, incontro valido per la prima giornata del Sei Nazioni 2026. La storica kermesse del Vecchio Continente ha il via con gli azzurri che ospitano gli scozzesi in quel di Roma. Drop d'inizio alle 15.10 allo Stadio Olimpico, con Inghilterra-Galles che chiuderà poi il primo sabato del Six Nations.

Alle prime luci del mattino, gli azzurri scendono in campo senza alcune delle loro stelle e con diverse assenze.

Questa mattina sono stati annunciati i convocati della nazionale italiana di rugby per la partita contro la Scozia, in programma sabato 7 febbraio alle 15.

