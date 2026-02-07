LIVE Italia-Scozia 12-0 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | sgroppata vincente di Menoncello!

L’Italia conquista un’altra vittoria netta contro la Scozia nel Sei Nazioni di rugby, con il punteggio di 12-0. Menoncello apre le marcature con una bella corsa, mentre i nostri tengono bene il campo, nonostante qualche difficoltà sotto le cariche scozzesi e un paio di fischi per un altro fuorigioco. La partita resta tesa e combattuta, e i tifosi sugli spalti si godono questa vittoria significativa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22? Stavolta soffriamo le cariche scozzesi e c'è un altro fuorigioco. 20? Russell porta la Scozia a 7 metri dalla nostra linea di meta. 20? Solidi i placcaggi degli azzurri, ma si torna su un fuorigioco ravvisato in precedenza. 18? Ottimo calcio a guadagnare terreno di Garbisi. 17? In avanti degli scozzesi, che vanno fuori giri nel tentativo di trovare velocemente una marcatura. Mischia Italia. 15? Stavolta è preciso il sinistro di Garbisi. Italia 12 Scozia 0! 14? METAAAAA ITALIAAAAA! Sgroppata vincente di Menoncello dopo un recupero volante prodigioso di Lynagh.

