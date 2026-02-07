LIVE Italia-Norvegia 1-3 curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | grande equilibrio dopo 3 end

La partita di curling tra Italia e Norvegia si è conclusa con un risultato di 1-3 in favore degli scandinavi. Dopo tre end, il punteggio era ancora molto equilibrato, ma la Norvegia ha preso il sopravvento negli ultimi turni. La gara si è giocata sotto gli occhi di un pubblico appassionato, con entrambe le squadre che hanno mostrato determinazione e precisione. La sfida, valida per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, continua a tenere tutti con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 19.39 Riesce bene il tiro a Skaslien. I norvegesi limitano i danni, ma marcano solamente un punto in un end con il martello a disposizione. Italia-Norvegia 1-3. 19.39 Constantini mette una guardia per chiudere il passaggio tra le due gialle sul lato destro della casa. Tiro complicato per la Norvegia che deve passare da sinistra per promuovere la sua rossa e spostare la gialla a punto. 19.36 Attenzione!! Nedregotten tenta la bocciata ma non riesce alla perfezione. La situazione in casa è più aperta con una rossa da poter promuovere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 1-3, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: grande equilibrio dopo 3 end Approfondimenti su Italia Norvegia LIVE Italia-Norvegia 0-2, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizio complicato per gli azzurri Questa sera gli azzurri hanno iniziato male il loro cammino alle Olimpiadi di curling 2026. LIVE Italia-Svezia 2-3, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end Questa sera gli azzurri di curling hanno perso 2-3 contro la Svezia nella prima partita alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Constantini e Mosaner da FAVOLA! ORO storico nel Curling | PECHINO 2022 | HIGHLIGHTS Ultime notizie su Italia Norvegia Argomenti discussi: LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: altro match fondamentale verso la semifinale; In diretta - Milano Cortina 2026; MasterChef vola in Norvegia, ospiti Jeremy Chan e Jessica Rosval. Le anticipazioni; Italia irriconoscibile, Constantini-Mosaner vanno ko col Canada. LIVE Italia-Norvegia 1-2, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: gli azzurri dimezzano lo svantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 19.26 Grande tiro di Constantini che si appoggia ... oasport.it Italia-Norvegia, diretta: orario, dove vederla in chiaro (in tv e streaming) e le probabili formazioniL'Italia questa sera sfiderà a San Siro la Norvegia di Haaland, nell'ultima gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Gli azzurri, da quando hanno cambiato guida tecnica, sono riusciti a ... leggo.it MasterChef Italia su Sky e NOW, prova esterna in Norvegia. Mystery Box multiculturale Gli aspiranti chef di MasterChef Italia affrontano una Mystery Box multiculturale e una Prova in esterna in Norvegia, con ospiti d’eccezione e sfide culinarie uniche su Sky e facebook L'Italia è quarta in Europa per zone umide (come la Norvegia), e ora x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.