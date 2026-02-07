LIVE Italia-Norvegia 0-2 curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizio complicato per gli azzurri

Questa sera gli azzurri hanno iniziato male il loro cammino alle Olimpiadi di curling 2026. Nella partita in corso, l’Italia ha perso 0-2 contro la Norvegia, in un match che si è rivelato più difficile del previsto. Gli avversari hanno preso subito il comando, lasciando gli italiani a inseguire fin dall’inizio. La partita prosegue con i norvegesi che cercano di consolidare il vantaggio, mentre gli azzurri tentano di rientrare nel punteggio. La sfida si fa subito intensa, e ancora non si sa se gli italiani riuscir

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 19.21 Buon tiro di Mosaner che promuove la rossa più esterna verso il lato sinistro della pista che carambola sulla rossa dietro la gialla a punto. 19.20 In casa Nedregotten che trova una stone in casa sulla center line. 19.19 Situazione similare a quella dell’end precedente con la Norvegia e l’Italia che vanno verso il centro della casa con la terza stone. 19.17 Brava Stefania!! Ottimo tiro dell’italiana che prende bene il centro della casa con la stone gialla che si nasconde bene dietro la guardia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 0-2, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizio complicato per gli azzurri Approfondimenti su Italia Norvegia LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, gli azzurri cercano subito il riscatto Pochi minuti prima dello start, gli azzurri di curling si preparano a scendere in pista contro la Norvegia. LIVE Italia-Norvegia, Europei curling 2025 in DIRETTA: esordio duro per gli azzurri La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Italia Norvegia Argomenti discussi: LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: altro match fondamentale verso la semifinale; Italia irriconoscibile, Constantini-Mosaner vanno ko col Canada; Curling doppio misto: le big iniziano bene; Italia quarta al maschile e quinta tra le donne nelle staffette degli Europei di Sjusjøen. Vittorie per Norvegia e Francia. LIVE Italia-Norvegia 0-2, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizio complicato per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 18.57 Nella sessione pomeridiana la Norvegia ha ... oasport.it Italia-Norvegia, orario e dove vedere in tv (in chiaro) l'ultima partita delle qualificazioni ai Mondiali: le date dei playoff e i possibili avversariCapo Verde, Giordania, Iran e Uzbekistan promosse. L'Italia... si vedrà. Agli azzurri é bastato sbagliare l'esordio nel Gruppo I (il 3-0 subito in casa della Norvegia di Haaland il Terribile) per ... leggo.it MasterChef Italia su Sky e NOW, prova esterna in Norvegia. Mystery Box multiculturale Gli aspiranti chef di MasterChef Italia affrontano una Mystery Box multiculturale e una Prova in esterna in Norvegia, con ospiti d’eccezione e sfide culinarie uniche su Sky e facebook Partnership Italia-Norvegia: innovazione, sostenibilità e futuro dell'industria Oslo | 27 gennaio 2026 Sono intervenuto ieri sera alla tavola rotonda con i rappresentanti di alcuni fra i principali player industriali italiani attivi in Norvegia: Carlo Santo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.