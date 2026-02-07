LIVE Freestyle slopestyle Olimpiadi in DIRETTA | Tabanelli sporca la prima run

Durante la gara di slopestyle alle Olimpiadi, Tabanelli ha subito una brutta caduta nella prima run, lasciando il pubblico senza parole. La gara è ancora aperta, ma l’atleta italiano non è riuscito a completare la prova come sperava. Nel frattempo, sul tracciato è comparso anche un altro svizzero, Kim Gusber, che ha attirato l’attenzione con le sue mosse. La competizione si fa sempre più incerta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 C’è un altro svizzero sul tracciato. Stiamo parlando di Kim Gusber. 14.39 Problema di velocità prima dell’ultimo salto per Rhyner. Solo 20.98 per l’elvetico 13.38 Tjader non va oltre 36.43. Ora Nils Rhyner dalla Svizzera. 14.37 Lo svedese non si smentisce e fa emergere tutta la sua creatività. Sarà però tutto da rifare, considerando l’errore nel primo rail 14.35 Ralph Konnor si prende 68.91, manche discreta per lui che al momento è settimo. Ora è il momento di Jesper Tjader 14.34 35.36 per Tabanelli, c’è ancora la seconda chance. Ora Ralph Connor 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freestyle, slopestyle Olimpiadi in DIRETTA: Tabanelli sporca la prima run Approfondimenti su Freestyle Olimpiadi LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la prima run, Gasslitter punta alla finale Questa mattina le qualificazioni di slopestyle femminile alle Olimpiadi sono partite con la prima run. LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: buona prima run per Maria Gasslitter, è in corsa per la qualificazione Questa mattina a Pechino, Maria Gasslitter ha fatto una buona prima run nel freestyle slopestyle femminile. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Freestyle Olimpiadi Argomenti discussi: Freestyle oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari qualificazioni slopestyle, streaming, italiani in gara; DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Franzoni e Paris insieme a medaglia, vince von Allmen - Le gare; Flora Tabanelli a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci acrobatico; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming. Freestyle oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari qualificazioni slopestyle, streaming, italiani in garaOggi sabato 7 febbraio incominciano le gare di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sarà la località di Livigno (in provincia di ... oasport.it LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Maria Gasslitter carta per la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle qualificazione dello ... oasport.it LIVE Freestyle, slopestyle Olimpiadi in DIRETTA: Gasslitter in finale, tra poco la qualifica maschile - x.com È IL LORO TURNO Quello di Maria Gasslitter e Miro Tabanelli! I nostri talenti dello sci freestyle affrontano le qualificazioni dello slopestyle! prima manche femminile alle 10.30. prima manche maschile alle 14. Dai ragazziiiiii #ItaliaTeam FISI - Fed facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.