LIVE Freestyle slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la prima run Gasslitter punta alla finale

Questa mattina le qualificazioni di slopestyle femminile alle Olimpiadi sono partite con la prima run. La svizzera Gasslitter ha già ottenuto 21.73 punti e si prepara a scendere in pista di nuovo, mentre la sua connazionale Gremaud si avvicina al momento della sua prova. La gara è aperta e l’attenzione resta alta sui punteggi e sulle potenziali qualificazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Sono 21.73 i punti della svizzera, mentre si prepara la connazionale Gremaud. 10.39 CADE HOEFFLIN! Bruttissimo atterraggio per la svizzera che per fortuna non sembra essersi fatta niente di grave. 10.37 Mentre la neozelandese Andrews conclude la sua run con un punteggio di 38.93, segnaliamo i ritiri in questa manche della statunitense Harwood, della giapponese Kondo e dell'australiana Thomas. 10.36 47.61 per lei che si piazza seconda dietro Oldham. 10.35 Nessun problema per la statunitense Marin Hamill che conclude la sua run. Figure semplici ma efficaci, aspettiamo il punteggio.

